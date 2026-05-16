Nach der Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz beim Bundeskongress des DGB merkte ein jW-Leser an: »Dass der DGB auf Merz pfeift, überrascht wenig. Beunruhigender ist, dass Merz offenbar auf den DGB pfeift.« Das ist ein wichtiges Detail. Trotzdem taten Journalisten die Woche über so, als stünde ein »Herbst der Barrikaden à la française« (t-online) bevor. Die Welt sprach von einer »Radikalisierung des DGB« und warnte: Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi »stürzt das gan...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.