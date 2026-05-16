16.05.2026
Kampfbegriff »Antisemitismus«
Handala als Staatsfeind
Inlandsgeheimdienst erklärt »antisemitische Codes« der Palästina-Solidarität
Von Matthias Rude
Die staatlich geförderte Diffamierungskampagne gegen Palästina-Solidarität nimmt weiter Fahrt auf. Am Dienstag hat das Bundesamt für Verfassungsschutz eine Broschüre mit dem Titel »Versteckte Botschaften – Antisemitische Codes und Chiffren« veröffentlicht. Offiziell zielt das 80 Seiten umfassende Papier darauf ab, Pädagogen und interessierte Bürger für »verschlüsselte Formen des Antisemitismus zu sensibilisieren«. Tatsächlich wird damit einmal mehr versucht, Kritik ...
Artikel-Länge: 3957 Zeichen