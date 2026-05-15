Zum Inhalt der Seite
15.05.2026
Soziale Ungleichheit

Armut bleibt ein Leben lang

Rapjournalistin Miriam Davoudvandi legt ein klassenkämpferisches Buch vor und entlarvt Chancengleichheit als Mythos

Von Mona Grosche
Geschichten vom sozialen Aufstieg sind in den Medien sehr beliebt. Vom Tellerwäscher zum Millionär, vom unbekannten Gesangstalent zur »Voice of Germany« oder vom Startup in der Garage zum Konzernchef. Miriam Davoudvandi hat so eine Entwicklung durchlaufen. Sie hat es geschafft – obendrein noch als Frau –, trotz ihrer Jugend im »Ghetto« Podcastmoderatorin und Deutschlands bekannteste feministische Rapjournalistin zu werden. Gerne werden uns Frauen wie sie als Beweis ...

Artikel-Länge: 4569 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe