Geschichten vom sozialen Aufstieg sind in den Medien sehr beliebt. Vom Tellerwäscher zum Millionär, vom unbekannten Gesangstalent zur »Voice of Germany« oder vom Startup in der Garage zum Konzernchef. Miriam Davoudvandi hat so eine Entwicklung durchlaufen. Sie hat es geschafft – obendrein noch als Frau –, trotz ihrer Jugend im »Ghetto« Podcastmoderatorin und Deutschlands bekannteste feministische Rapjournalistin zu werden. Gerne werden uns Frauen wie sie als Beweis ...

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