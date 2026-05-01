Gepäppelte Bourgeoisie Weil das Alte nicht sterben will, wird dessen Erbin zur Krankenpflegerin der alten Scheiße: Richard will nach seinem Herzinfarkt wieder arbeiten, braucht aber eine, die für ihn als Sekretärin malocht. Also springt Lorelai ein. USA 2002. → Gilmore Girls: Eine Frau für alle Fälle. Sixx, 14.40 Uhr Dünnes Eis Live aus Zürich: Sieben Jahre ist es her, dass eine DEB-Auswahl die Finnen bei einer Weltmeisterschaft schlagen konnte. Letztere wollen beim...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.