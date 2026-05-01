15.05.2026
Programmtips
Vorschlag
Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht
Gepäppelte Bourgeoisie Weil das Alte nicht sterben will, wird dessen Erbin zur Krankenpflegerin der alten Scheiße: Richard will nach seinem Herzinfarkt wieder arbeiten, braucht aber eine, die für ihn als Sekretärin malocht. Also springt Lorelai ein. USA 2002. → Gilmore Girls: Eine Frau für alle Fälle. Sixx, 14.40 Uhr Dünnes Eis Live aus Zürich: Sieben Jahre ist es her, dass eine DEB-Auswahl die Finnen bei einer Weltmeisterschaft schlagen konnte. Letztere wollen beim...
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