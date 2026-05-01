»Ich bin nicht mehr Achim Detjen.« Mit diesen Worten begrüßte Armin Mueller-Stahl in Anspielung auf seine wohl bekannteste Rolle in der DDR-Kundschafterserie »Das unsichtbare Visier« das Publikum des 35. Filmkunstfestes in Schwerin. Tatsächlich könnte der »DDR-Bond« mit 95 Jahren so ausgesehen haben wie sein Darsteller heute. Aber Mueller-Stahl war nie Tschekist, auch wenn Erich Mielke ihm mal einen Orden verlieh. Den Politikerpart übernahm auf dem Filmkunstfest (5....

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