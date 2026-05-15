15.05.2026
Metal
Stunde Null
Frozen Souls drittes Album »No Place of Warmth«
Von Ken Merten
Es komplettiert das Bild vom Metal der Gegenwart, dass am Tag, als Frozen Souls drittes Album »No Place of Warmth« erschien, Darkthrone »Pre-Historic Metal« herausbrachten und auch Ingested (»Denigration«) mit Neuem aufwarteten. Denn wenn auch nicht ins Prähistorische reisend, so greifen Frozen Soul doch in jene Zeiten des Death Metal zurück, die Ingested mit ihrem vom Grindcore ausgehenden Technizismus hinter sich gelassen haben. »No Place of Warmth« macht als Freu...
Artikel-Länge: 2424 Zeichen