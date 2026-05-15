Zum Inhalt der Seite
15.05.2026
Stand der Dinge

Weltpolitik mit Katze

Geraune

Von Stefan Heidenreich
In jüngster Zeit ist Schrödingers Katze häufig dabei beobachtet worden, auf dem weiten Feld der Weltpolitik umherzustreifen. Sie wurde bei der Straße von Hormus angetroffen. (Ist sie offen? Ist sie geschlossen?) Bei der Frage des Kriegs ganz generell. (Herrscht noch Krieg oder nicht mehr?) Bei Rätseln über den Waffeneinsatz. (Wird gebombt oder nicht?) Bei einzelnen Feldzügen. (Dauert »Enduring Freedom« noch an? Oder ist es vorbei?) Selbst bei Unklarheiten über einze...

Artikel-Länge: 4476 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe