In jüngster Zeit ist Schrödingers Katze häufig dabei beobachtet worden, auf dem weiten Feld der Weltpolitik umherzustreifen. Sie wurde bei der Straße von Hormus angetroffen. (Ist sie offen? Ist sie geschlossen?) Bei der Frage des Kriegs ganz generell. (Herrscht noch Krieg oder nicht mehr?) Bei Rätseln über den Waffeneinsatz. (Wird gebombt oder nicht?) Bei einzelnen Feldzügen. (Dauert »Enduring Freedom« noch an? Oder ist es vorbei?) Selbst bei Unklarheiten über einze...

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