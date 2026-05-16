16.05.2026
Neukaledonien
Mit der Brechstange gegen Selbstbestimmung
Neukaledonien: Französischer Gesetzentwurf will ursprüngliche Inselbewohner bei Lokalwahlen benachteiligen
Von Bernard Schmid, Paris
Schnell noch Fakten schaffen und zementieren, bevor es an die Wahlurnen geht: So lässt sich das derzeitige Vorgehen der französischen Regierung in Sachen »Überseegebiet« Neukaledonien zusammenfassen – oder, in der Sprache der altansässigen Bevölkerung der Kanaks, das Land Kanaky betreffend. Kommenden Montag soll der Senat, also das parlamentarische »Oberhaus« in Paris, über einen neuen Gesetzestext zu der Inselgruppe im Westpazifik beraten. Das ist insofern bemerken...
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