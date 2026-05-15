In Wien wird dieses Wochenende der Eurovision Song Contest (ESC) abgehalten. Nicht überall ist die Freude über die Ausrichtung des größten Musikwettbewerbs des Kontinents groß. Grund ist die Teilnahme Israels. Bereits beim ersten Halbfinale am Dienstag abend gab es Proteste im Saal in der Wiener Stadthalle. Mehrere Personen im Publikum hissten palästinensische Fahnen und versuchten mit Pfiffen zu stören, als der israelische Teilnehmer die Bühne betrat. Beim Public V...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.