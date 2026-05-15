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15.05.2026
Österreich

Boykott Israels gefordert

Von Dieter Reinisch, Wien
In Wien wird dieses Wochenende der Eurovision Song Contest (ESC) abgehalten. Nicht überall ist die Freude über die Ausrichtung des größten Musikwettbewerbs des Kontinents groß. Grund ist die Teilnahme Israels. Bereits beim ersten Halbfinale am Dienstag abend gab es Proteste im Saal in der Wiener Stadthalle. Mehrere Personen im Publikum hissten palästinensische Fahnen und versuchten mit Pfiffen zu stören, als der israelische Teilnehmer die Bühne betrat. Beim Public V...

Artikel-Länge: 2701 Zeichen

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