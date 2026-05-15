15.05.2026
Bomben auf Schulen
Kuba: Trotz der verschärften US-Blockade bleiben die vorbildlichen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen der Insel geöffnet
Von Michel Torres Corona
Per Handy bin ich zufällig auf sie gestoßen: Ihr Name ist Susana Rivera, und mit bewundernswerter Offenheit schildert sie, dass sie nicht wisse, was sie machen solle, wenn wegen Treibstoffmangels die Kitas geschlossen würden. Es ist ein kurzes Video, veröffentlicht vom UNICEF-Büro in Kuba, und sie ist die Hauptdarstellerin: 22 Jahre alt und Mutter einer einjährigen Tochter. Sie arbeitet als Grundschullehrerin und bringt anderen Kindern Lesen und Schreiben bei, ist d...
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