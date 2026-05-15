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15.05.2026
Energiepolitik

Weiter wie gehabt

Kabinett segnet Gesetzesentwürfe für Immobilienmodernisierung und Energieproduktion ab

Von Luca von Ludwig
Woher nehmen, die Strom- und Heizenergie? Das fragt sich die Bundesregierung. Am Mittwoch hat das Kabinett zwei Gesetzesentwürfen seinen Segen gegeben: einen zum Gebäudemodernisierungsgesetz, einen zweiten zur Kraftwerkstrategie unter Federführung von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Beide Vorhaben verheißen einen Aufschub für tatsächlich notwendige Transformationsprozesse im Energiesektor. Im Bereich der Wohngebäude sah die von der vorherigen Bundesreg...

Artikel-Länge: 3979 Zeichen

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