Woher nehmen, die Strom- und Heizenergie? Das fragt sich die Bundesregierung. Am Mittwoch hat das Kabinett zwei Gesetzesentwürfen seinen Segen gegeben: einen zum Gebäudemodernisierungsgesetz, einen zweiten zur Kraftwerkstrategie unter Federführung von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Beide Vorhaben verheißen einen Aufschub für tatsächlich notwendige Transformationsprozesse im Energiesektor. Im Bereich der Wohngebäude sah die von der vorherigen Bundesreg...

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