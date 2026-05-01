15.05.2026
Prozess in Verden
Beifall im Gerichtssaal
Klette-Prozess: Verteidigung kritisiert »Terrorismusverfahren«. Kämpferisches Schlusswort der Angeklagten
Von Kristian Stemmler
Das Verfahren gegen Daniela Klette vor dem Landgericht Verden biegt nach mehr als einem Jahr auf die Zielgerade ein. Am Mittwoch haben die Verteidiger des mutmaßlichen ehemaligen Mitglieds der 1998 aufgelösten RAF – Lukas Theune und Undine Weyers – die Plädoyers gehalten. Sie forderten einen Freispruch für ihre Mandantin, weil es keine Beweise dafür gebe, dass sie an den ihr vorgeworfenen acht Raubüberfällen beteiligt gewesen sei. Lediglich wegen illegalen Waffenbes...
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