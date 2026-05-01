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13.05.2026
Latin Lovers

Im Dickicht der Digressionen

Von André Dahlmeyer
Einen wunderschönen guten Morgen! In Argentinien wurden die Achtelfinals der Meisterschaft (Torneo Apertura 2026) ausgekickt. Neben der Premier League und der Ligue 1 ist die Liga der Gauchos die beste der Welt, und das Schönste ist, dass da jeder jeden schlagen kann. Zum dritten Mal wird das Campeonat im K.-o.-Modus entschieden, und das ist zweifellos ähnlich interessant wie die Südamerikanisierung der Champions League. Ich gebe zu bedenken: Die letzten sechs Titel...

Artikel-Länge: 2669 Zeichen

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