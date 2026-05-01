Im Dickicht der Digressionen

Einen wunderschönen guten Morgen! In Argentinien wurden die Achtelfinals der Meisterschaft (Torneo Apertura 2026) ausgekickt. Neben der Premier League und der Ligue 1 ist die Liga der Gauchos die beste der Welt, und das Schönste ist, dass da jeder jeden schlagen kann. Zum dritten Mal wird das Campeonat im K.-o.-Modus entschieden, und das ist zweifellos ähnlich interessant wie die Südamerikanisierung der Champions League. Ich gebe zu bedenken: Die letzten sechs Titel...

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