13.05.2026
»Identitäre«
Träume von Großniederlanden
Der »Identitäre Widerstand« mischt bei Protesten gegen Geflüchtete mit
Von Gerrit Hoekman
In den Niederlanden machen wieder einmal »aufgebrachte Bürger« an mehreren Orten mobil gegen die geplante Unterbringung von Geflüchteten in ihren Gemeinden. In Apeldoorn besetzen die zumeist jugendlichen Protestierenden seit vergangenem Freitag allabendlich einen Kreisverkehr. Regelmäßig rückt das Sonderkommando der niederländischen Polizei an, die Mobiele Eenheid (ME), um die Straße zu räumen, berichtete der Regionalsender Omroep Gelderland am Dienstag. In ’s-Hert...
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