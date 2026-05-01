In den Niederlanden machen wieder einmal »aufgebrachte Bürger« an mehreren Orten mobil gegen die geplante Unterbringung von Geflüchteten in ihren Gemeinden. In Apeldoorn besetzen die zumeist jugendlichen Protestierenden seit vergangenem Freitag allabendlich einen Kreisverkehr. Regelmäßig rückt das Sonderkommando der niederländischen Polizei an, die ­Mobiele Eenheid (ME), um die Straße zu räumen, berichtete der Regionalsender Omroep Gelderland am Dienstag. In ’s-Hert...

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