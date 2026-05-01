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13.05.2026
»Identitäre«

Träume von Großniederlanden

Der »Identitäre Widerstand« mischt bei Protesten gegen Geflüchtete mit

Von Gerrit Hoekman
In den Niederlanden machen wieder einmal »aufgebrachte Bürger« an mehreren Orten mobil gegen die geplante Unterbringung von Geflüchteten in ihren Gemeinden. In Apeldoorn besetzen die zumeist jugendlichen Protestierenden seit vergangenem Freitag allabendlich einen Kreisverkehr. Regelmäßig rückt das Sonderkommando der niederländischen Polizei an, die ­Mobiele Eenheid (ME), um die Straße zu räumen, berichtete der Regionalsender Omroep Gelderland am Dienstag. In ’s-Hert...

Artikel-Länge: 3736 Zeichen

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