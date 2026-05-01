13.05.2026
Pop
Where’s my Phone?
Zu laut: Mitski und ihr neues Album live in Amsterdam
Von Frank Schwarzberg
Die Hassliebe zu den mobilen Endgeräten: Du willst dich von ihnen losreißen, aber vorher unbedingt noch mal schnell draufschauen. Und wehe, das Ding ist weg. Die japanisch-amerikanische Musikerin Mitsuki Miyawaki, mit Künstlernamen Mitski, setzt sich in »Where’s My Phone?« von ihrem neuen Album »Nothing’s About to Happen to Me« mit diesem Widerspruch auseinander. Wer gewinnt? Der Wunsch nach klaren, erfrischend reizarmen Gedanken (»I just want my mind to be a clear ...
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