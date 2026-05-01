Schlesinger, Defa

Am 11. Mai jährte sich der Todestag des 1937 geborenen Berliner Schriftstellers Klaus Schlesinger zum 25. Mal. Er war Chemielaborant und übte diesen Beruf an der Berliner Charité bis 1964 aus. Schon 1960 erschien seine erste Erzählung »David«. Er lernte bei Jean Villain Techniken des literarischen Schreibens und erhielt einen Fördervertrag beim Rostocker Hinstorff- Verlag, wo bis zum Ende der DDR viele Bücher von ihm erschienen. Doch spätestens ab 1976, als er sich ...

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