Landesweiter Großstreik in Belgien, bereits zum sechsten Mal innerhalb etwas mehr als einem Jahr. Die drei großen Gewerkschaften hatten für den Dienstag zum Kampftag gegen den zutiefst unsozialen Sparkurs der Koalition von Regierungschef Bart De Wever aufgerufen. Als sich der Demozug gegen elf Uhr in Bewegung setzte, war klar: Zehntausende aus allen Ecken des Landes waren dem Aufruf gefolgt. »Um den Niedergang der Sozialleistungen aufzuhalten und die Regierung zu zw...

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