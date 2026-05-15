15.05.2026
Globale Schiffahrt
Konkurrenz für Malakka-Meerenge
Thailands Regierung plant Landkorridor mit zwei Tiefseehäfen als Alternative zum Seeweg
Von Thomas Berger
Während die Straße von Hormus durch den US-amerikanisch-israelischen Krieg gegen Iran in aller Munde ist, bleibt die Straße von Malakka zwischen der malaysischen Halbinsel und der indonesischen Insel Sumatra, obwohl sie die meistbefahrene Meerenge der Welt ist, eher im Abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit. Ihre Bedeutung für die globale Schiffahrt ist kaum zu überschätzen: 102.525 Transits von Containerfrachtern, Tankern und anderen großen Schiffen waren 2025 lau...
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