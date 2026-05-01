13.05.2026
Ecuador
Moreno vor Gericht in Quito
Ecuador: Expräsident kehrt für Verfahren aus Exil zurück. Kritiker gehen von Absprache mit rechter Noboa-Regierung aus
Von Volker Hermsdorf
Ecuadors Expräsident Lenín Moreno wirkte gelassen, als er am Montag morgen vor dem Nationalen Gerichtshof in Quito erschien. Fünf Jahre hatte er sich in Paraguay aufgehalten, vor einer Woche kehrte er zurück, um sich im »Fall Sinohydro« wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit zu verantworten. Ihm und 20 weiteren Angeklagten wird vorgeworfen, Teil eines Korruptionsnetzwerks gewesen zu sein, über das Schmiergelder in Millionenhöhe geflossen sein sollen. Doch der nach einem...
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