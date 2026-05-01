13.05.2026
Seenotrettung
Schüsse auf »Sea-Watch 5«
Seenotretter melden Angriff der sogenannten libyschen Küstenwache
Von Yaro Allisat
Das zivile Seenotrettungsschiff »Sea-Watch 5« ist am Montag von der sogenannten libyschen Küstenwache beschossen und mehrere Stunden lang verfolgt worden. An Bord waren 90 aus Seenot gerettete Menschen sowie 30 Crewmitglieder. Berichte über Verletzte gibt es bisher nicht. Mittlerweile befindet sich das Schiff auf dem Weg zum von Italien zugewiesenen 1.000 Kilometer entfernten Hafen in Brindisi, obwohl es deutlich nähere gegeben hätte. Laut Berichten von Sea-Watch wa...
Artikel-Länge: 4365 Zeichen