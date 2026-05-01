Die Berliner Hochschulen gehören zur »Elite«. Seit 2019 firmieren die Humboldt-Universität (HU), die Freie Universität (FU) und die Technische Universität (TU) als »Exzellenzuniversitäten« und Horte von »Spitzenforschung« unter dem Dach der »Berlin University Alliance«. Aber die Realität ist gnadenlos und offenbart, was der schöne Schein nicht verschleiern kann: Dachschaden – und nicht nur einen. Seit Freitag abend vergangener Woche ist das Hauptgebäude der TU an de...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.