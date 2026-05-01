13.05.2026
Bildungsfinanzierung
Ein Dachschaden wie bestellt
Berlin: Universität sperrt Hauptgebäude, Kritiker warnen vor Privatisierung mittels Hochschulbaugesellschaft
Von Ralf Wurzbacher
Die Berliner Hochschulen gehören zur »Elite«. Seit 2019 firmieren die Humboldt-Universität (HU), die Freie Universität (FU) und die Technische Universität (TU) als »Exzellenzuniversitäten« und Horte von »Spitzenforschung« unter dem Dach der »Berlin University Alliance«. Aber die Realität ist gnadenlos und offenbart, was der schöne Schein nicht verschleiern kann: Dachschaden – und nicht nur einen. Seit Freitag abend vergangener Woche ist das Hauptgebäude der TU an de...
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