Die fünf Namen der Angeklagten hat sie verlesen und ihren jeweiligen Haft- und Geburtsorten zugeordnet. Weiter ist die Vorsitzende Richterin Kathrin Lauchstädt am zweiten Verhandlungstag im »Ulm 5«-Prozess nicht gekommen. Auch die Anklage wurde am Montag noch nicht verlesen. Den palästinasolidarischen Aktivisten, die in Handschellen und unter Jubel aus dem Publikum auf die Anklagebank geführt wurden, wird vorgeworfen, im September 2025 in eine Niederlassung des isr...

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