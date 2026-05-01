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13.05.2026
Prozess gegen »Ulm 5«

Mit Füßen getreten

»Ulm 5«-Prozess: Verteidiger beanstanden »rechtsstaatswidriges Verfahren«. Anklage noch nicht verlesen

Von Dominik Wetzel, Stuttgart
Die fünf Namen der Angeklagten hat sie verlesen und ihren jeweiligen Haft- und Geburtsorten zugeordnet. Weiter ist die Vorsitzende Richterin Kathrin Lauchstädt am zweiten Verhandlungstag im »Ulm 5«-Prozess nicht gekommen. Auch die Anklage wurde am Montag noch nicht verlesen. Den palästinasolidarischen Aktivisten, die in Handschellen und unter Jubel aus dem Publikum auf die Anklagebank geführt wurden, wird vorgeworfen, im September 2025 in eine Niederlassung des isr...

Artikel-Länge: 3241 Zeichen

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