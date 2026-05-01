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12.05.2026
Aus den Unterklassen

Der letzte Spieltag

Von Marco Bertram
Die erste Bundesliga macht vor, was es heißt, im finalen Abstiegskampf ein paar Kohlen draufzulegen. Der 1. FC Heidenheim ist voller Frühlingsgefühle und zog noch mit den Wölfen gleich, die nun wieder ihre alten Zinnen im Logo haben. Heidenheim, Wolfsburg und St. Pauli balgen sich nun punktgleich um das Relegationsplätzchen. Was für eine heiße Endphase in den deutschen Fußballligen. Beine hoch und all die Tabellen durchgescrollt. Auf dem Balkon sitzend werde ich von...

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