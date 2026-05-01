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12.05.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Legal, illegal, scheißegal Illegale Fischerei und Goldabbau unterhalb des Meeresspiegels richten die philippinischen Wasserkanten zu. Während sich lizenzierte Fischer gegen die Konkurrenz wehren, gibt es Dörfer, die auf das Schürfen am Meeresgrund angewiesen sind. GB 2024. → Raubbau auf den Philippinen. ZDF Info, 14.20 Uhr Pflanzenfressendes Fleisch Derweil selbst die Pflanzen karnivor unterwegs sind, gibt es hier vegetarische Küche mit der herzhaften Variante der Q...

Artikel-Länge: 2709 Zeichen

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