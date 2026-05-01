12.05.2026
Kino
Flötentöne
Noch hat es sich nicht ausgepfiffen: Corin Hardys archäologischer Horrorfilm »Whistle« rettet das Teenslasher-Genre
Von Marc Hairapetian
»Ich wollte etwas zeigen, das Horrorfans noch nie zuvor gesehen haben«, sagt »The Nun«-Regisseur Corin Hardy im Interview zu seinem neuesten Gruselschocker »Whistle« ganz unbescheiden. Ein uraltes, nun vorrangig in mexikanischen Museen ausgestelltes Musikinstrument kam ihm bei seinem ambitionierten Vorhaben zur Hilfe. Ehecachichtli, die Totenflöte der Azteken, gibt es nämlich wirklich. Sie erzeugt einen schrillen, einem Schrei ähnlichen Pfeifton, der eine Gänsehaut ...
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