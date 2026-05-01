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12.05.2026
Wirtschaft als das Leben selbst

Narzissen

Von Helmut Höge
Sind sie nicht furchtbar narzisstisch – diese vielen jungen Menschen, insbesondere Frauen, deren Fotos in den sozialen Medien zeigen, wie sie sich lächelnd in ihren Smartphones spiegeln? Manche sogar noch mit einem großen Spiegel hinter ihnen. Sind sie Opfer oder Nutzer einer Okulartyrannis? Der Narzissmus übersetzt sich mit Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung und ist meist peinlich und dumm. »Schön zu sein macht einen einzigartig, außergewöhnlich. Aber schön z...

Artikel-Länge: 3598 Zeichen

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