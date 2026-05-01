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12.05.2026
TKMS-Rüstungsdeal

Ein U-Boot namens Lars

SPD-Vizekanzler auf Mission in Übersee, um Deal für deutschen Rüstungsriesen TKMS einzufädeln

Von Ralf Wurzbacher
Lars Klingbeil wirbt im Ausland für Waffen aus Deutschland. Als Rüstungsunternehmer kann man sich kaum bessere Publicity vorstellen als die durch den Bundesfinanzminister und Vizekanzler, der am Wochenende zu Besuch in Kanada weilte. Am Rande des Global Progress Action Summit, einer Polit- und Wirtschaftskonferenz in Toronto, besprach er mit Premierminister Mark Carney die weitere Vertiefung der Zusammenarbeit zweier Staaten, die US-Präsident Donald Trump gerade mit...

Artikel-Länge: 3989 Zeichen

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