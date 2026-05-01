12.05.2026
Venezuela
Rodríguez verteidigt Essequibo in Den Haag
Venezuela erkennt Internationales Gericht im Streit mit Guyana zwar nicht an, will aber antikolonialen Hintergrund deutlich machen
Von Volker Hermsdorf
Zum ersten Mal seit der Verschleppung von Venezuelas Staats- und Regierungschef Nicolás Maduro am 3. Januar 2026 durch US-Militärs ist Delcy Rodríguez auf Europabesuch. Venezuelas Interimspräsidentin traf am Sonntag in Den Haag ein, um vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) den Anspruch ihres Landes auf die rohstoffreiche Region Essequibo zu verteidigen. »Es besteht keinerlei Zweifel daran, dass Venezuela der alleinige rechtmäßige Inhaber dieses Gebiets ist«, erk...
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