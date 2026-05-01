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12.05.2026
»Unblock Cuba!«

»Energiemangel als Zwangsinstrument«

UN-Sonderberichterstatter fordern Ende von US-Treibstoffblockade gegen Kuba

Von Kurt Terstegen
Die Sprache der UNO zu Washingtons Kuba-Politik wird deutlicher: Eine Gruppe von UN-Menschenrechtsexperten hat am Donnerstag ein sofortiges Ende der US-Energieblockade gegen Kuba gefordert. Sie stelle eine »Energiehungersnot« (englisch: »energy starvation«) dar – mit »schwerwiegenden Folgen für die Menschenrechte und die Gesamtentwicklung des Landes«, so drei Sonderberichterstatter für das Recht auf Entwicklung, Nahrung und Trinkwasser. Seit Ende Januar versucht Was...

Artikel-Länge: 4420 Zeichen

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