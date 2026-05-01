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12.05.2026
DGB-Bundeskongress

DGB in Alarmbereitschaft

DGB-Bundesvorsitzende Fahimi wiedergewählt. Grundsatzrede mit sozialer Bestandsaufnahme und Warnungen an Politik

Von Susanne Knütter
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kommt zu seinem alle vier Jahre stattfindenden Bundeskongress zusammen, und in der FAZ wird vor seiner »Radikalisierung« gewarnt. Anzeichen dafür machte Autor Dietrich Creutzburg in seinem Artikel am Sonntag ausgerechnet im diesjährigen Aufruf zum 1. Mai aus, in dem der DGB nicht sonderlich vermessen forderte: »Erst unsere Jobs und dann eure Profite.« Er befürchtet gar eine »Verdisierung« des DGB, also eine Angleichung an die Di...

Artikel-Länge: 4701 Zeichen

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