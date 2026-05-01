Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kommt zu seinem alle vier Jahre stattfindenden Bundeskongress zusammen, und in der FAZ wird vor seiner »Radikalisierung« gewarnt. Anzeichen dafür machte Autor Dietrich Creutzburg in seinem Artikel am Sonntag ausgerechnet im diesjährigen Aufruf zum 1. Mai aus, in dem der DGB nicht sonderlich vermessen forderte: »Erst unsere Jobs und dann eure Profite.« Er befürchtet gar eine »Verdisierung« des DGB, also eine Angleichung an die Di...

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