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12.05.2026
AfD

Vorgeschmack auf mehr AfD

Brandenburg: Erster gewählter hauptamtlicher Bürgermeister der rechten Partei in Zehdenick

Von Max Grigutsch
Die AfD sieht sich weiter auf dem Durchmarsch. Laut der neuesten Erhebung des Umfrageunternehmens INSA liegt die Rechtsaußenpartei auf Bundesebene inzwischen fünf Prozentpunkte vor CDU/CSU. In Sachsen-Anhalt, wo im September Landtagswahlen anstehen, kommt die AfD auf ganze 41 Prozent, so Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap von Anfang des Monats. Am Sonntag hat nun der AfD-Kandidat René Stadtkewitz mit 58,4 Prozent der Stimmen die Bürgermeisterwahl...

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