Die AfD sieht sich weiter auf dem Durchmarsch. Laut der neuesten Erhebung des Umfrageunternehmens INSA liegt die Rechtsaußenpartei auf Bundesebene inzwischen fünf Prozentpunkte vor CDU/CSU. In Sachsen-Anhalt, wo im September Landtagswahlen anstehen, kommt die AfD auf ganze 41 Prozent, so Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap von Anfang des Monats. Am Sonntag hat nun der AfD-Kandidat René Stadtkewitz mit 58,4 Prozent der Stimmen die Bürgermeisterwahl...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.