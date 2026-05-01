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13.05.2026
Deutschland und der Genozid in Gaza

Trümmer auf Trümmer

Vorabdruck. Israel und die deutsche Staatsräson. Zur Genese eines vermeintlich antiantisemitischen Konzepts

Von Herausgeberkollektiv Die Buchmacherei
→ Wir dokumentieren im Folgenden das Vorwort des in diesen Tagen im Berliner Verlag Die Buchmacherei erscheinenden Sammelbandes »Trümmer auf Trümmer. Zur Kritik der deutschen Staatsräson«. Das Buch kann bestellt werden unter: www.diebuchmacherei.de Der Oktober 2023 stellte auch für die deutsche Innenpolitik eine Zäsur dar. Zeitgleich zu den ersten israelischen Bomben auf Gaza startete der deutsche Staat eine Repressionskampagne, die in der jüngeren Geschichte der Bu...

Artikel-Länge: 22272 Zeichen

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