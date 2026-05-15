15.05.2026
Faschismusdefinition
Ein Griff, um die Dinge zu bewegen
Bei der Frage, wie die politischen Entwicklungen und besonders der Aufschwung der AfD einzuordnen sind, bleibt der Faschisierungsbegriff weiterhin notwendig
Von Klaus Weber
Der Begriff der »Faschisierung« für die national und international stattfindenden Prozesse hin zu einer autoritären, diktatorischen und/oder anderen antidemokratischen Form im Rahmen der kapitalistischen Ökonomie wird kontrovers diskutiert. Man könnte sagen, es sei doch egal, wie wir das, was gerade passiert, bezeichnen. Wichtig ist einzig und allein der antifaschistische Kampf! Doch wogegen wird da »gekämpft«? Ich halte es mit Bertolt Brecht, der in den »Flüchtling...
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