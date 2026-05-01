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18.05.2026
Der Kapitalismus und seine Produkte

Die Verkrempelung der Welt

Die Qualität von Gebrauchsprodukten verschlechtert sich mehr und mehr. Statt dessen kommen sie mit »Begeisterungsmerkmalen« daher

Von Meinhard Creydt
Angesichts der Sättigung von Konsummärkten versuchen die Anbieter, Konsumenten mit »Begeisterungsmerkmalen« zum Kauf neuer Produkte zu verlocken. Pseudoinnovationen sollen dem Kunden als neuester Schrei imponieren und einen Unterschied erzeugen, aufgrund dessen das jeweilige Produkt gekauft wird. Viele Angestellte in der Marktforschung, im Marketing, in der Werbung und im Vertrieb bemühen sich, den Kunden zu vermitteln, dass sie unbedingt das »nächste große Ding« br...

Artikel-Länge: 17883 Zeichen

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