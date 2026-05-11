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11.05.2026
Sportpolitik

Es ist zu wenig

Die Sporthilfe-Stiftung und ihre Angst vor der neuen nationalen Spitzensportagentur

Von Andreas Müller
Sein Salär in der nordamerikanischen Profiliga NHL lasse sich leicht an seiner Rückennummer ablesen, erklärte John-Jason Peterka Anfang des Jahres lässig in einem Film über die deutsche Eishockeynationalmannschaft. Der 24jährige läuft bei den Utah Mammoth mit der »77« auf. Also für gut 7,7 Millionen US-Dollar per anno. Superstar Leon Draisaitl kassiert bei den Edmonton Oilers fast das Doppelte, gemeinsam also fast den gesamten Betrag, den die Stiftung Deutsche Sport...

Artikel-Länge: 6486 Zeichen

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