Genießen und schießen An der Westspitze Jütlands gelegen, lockt das Nordseebad Blåvand mit Sandstränden und einer Zuckerfabrik. Manchmal knallt’s auch: Nebenan liegt der Truppenübungsplatz Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. BRD 2025. → Blåvand erleben. Lieblingsplatz an der dänischen Westküste. 3sat, 15.45 Uhr Krone im Korb Karl I. (1600–1649) legte sich mit dem Parlament an und wurde im Zuge des Bürgerkriegs um einen Kopf kürzer gemacht. Die daraufhin ausgerufene Repu...

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