Au Weimer. Das dürfte dem Kulturstaatsminister, der gar kein echter Minister ist, nicht gefallen. In Berlin-Kreuzberg, nur 4,44 Kilo­meter Luftlinie von seinem Büro im Bundeskanzleramt entfernt, hat ein neuer linker Buchladen geöffnet. Noch dazu im ansehnlichen Graefekiez, unweit vom Kottbusser Tor, was schon in der ersten Geschäftswoche zahlreiche Passantinnen und Passanten an dem kleinen Ladengeschäft vorbeiführte und sie zu einem beiläufigen »süß« oder »anspreche...

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