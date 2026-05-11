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11.05.2026
Neuer Buchladen vom Manifest-Verlag

Mit Leben und Inhalt

Der linke Manifest-Verlag hat einen Buchladen in Berlin eröffnet

Von Max Grigutsch
Au Weimer. Das dürfte dem Kulturstaatsminister, der gar kein echter Minister ist, nicht gefallen. In Berlin-Kreuzberg, nur 4,44 Kilo­meter Luftlinie von seinem Büro im Bundeskanzleramt entfernt, hat ein neuer linker Buchladen geöffnet. Noch dazu im ansehnlichen Graefekiez, unweit vom Kottbusser Tor, was schon in der ersten Geschäftswoche zahlreiche Passantinnen und Passanten an dem kleinen Ladengeschäft vorbeiführte und sie zu einem beiläufigen »süß« oder »anspreche...

Artikel-Länge: 4281 Zeichen

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