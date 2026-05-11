11.05.2026
Neuer Buchladen vom Manifest-Verlag
Mit Leben und Inhalt
Der linke Manifest-Verlag hat einen Buchladen in Berlin eröffnet
Von Max Grigutsch
Au Weimer. Das dürfte dem Kulturstaatsminister, der gar kein echter Minister ist, nicht gefallen. In Berlin-Kreuzberg, nur 4,44 Kilometer Luftlinie von seinem Büro im Bundeskanzleramt entfernt, hat ein neuer linker Buchladen geöffnet. Noch dazu im ansehnlichen Graefekiez, unweit vom Kottbusser Tor, was schon in der ersten Geschäftswoche zahlreiche Passantinnen und Passanten an dem kleinen Ladengeschäft vorbeiführte und sie zu einem beiläufigen »süß« oder »anspreche...
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