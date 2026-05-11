Zum Inhalt der Seite
11.05.2026
Australien

Albanese-Regierung streicht bei Schwächsten

Australien: Haushaltsentwurf stärkt Militär und kürzt im öffentlichen Sektor und bei Dienst für Menschen mit Beeinträchtigung

Von Thomas Berger
Australien ist fester Bestandteil der gegen China gerichteten südostasiatischen US‑Allianz. Das wird einmal mehr deutlich, wenn am Dienstag die sozialdemokratische Labor-Regierung von Anthony Albanese den Haushalt 2026–27 vorstellen wird: Er wird zahlreiche Kürzungen enthalten, während gleichzeitig weitere Milliarden Australische Dollar (AUD) für Militärausgaben bereitgestellt werden. Die letzten Geheimnisse wird der zuständige Minister Jim Chalmers, dessen fünfter ...

Artikel-Länge: 4209 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe