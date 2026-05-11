11.05.2026
Australien
Albanese-Regierung streicht bei Schwächsten
Australien: Haushaltsentwurf stärkt Militär und kürzt im öffentlichen Sektor und bei Dienst für Menschen mit Beeinträchtigung
Von Thomas Berger
Australien ist fester Bestandteil der gegen China gerichteten südostasiatischen US‑Allianz. Das wird einmal mehr deutlich, wenn am Dienstag die sozialdemokratische Labor-Regierung von Anthony Albanese den Haushalt 2026–27 vorstellen wird: Er wird zahlreiche Kürzungen enthalten, während gleichzeitig weitere Milliarden Australische Dollar (AUD) für Militärausgaben bereitgestellt werden. Die letzten Geheimnisse wird der zuständige Minister Jim Chalmers, dessen fünfter ...
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