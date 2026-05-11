11.05.2026
Menschenrechte
Ein Bericht für das Gewissen
Frontex-Konsultationsforum benennt Missstände bei EU-Grenzbehörde, die weiter aufgerüstet wird
Von Yaro Allisat
Die Sicherung von Staatsgrenzen ist eine schon ihrem Wesen nach gewaltvolle Angelegenheit. So auch die Arbeit der für den »Schutz« der EU-Außengrenzen zuständigen Agentur Frontex. Um den Anschein zu wahren, dass Grund- und Menschenrechte dabei eine wichtige Rolle spielen, werden Beratungsgremien installiert, die auch zivilgesellschaftliche Akteure zu Wort kommen lassen. Oft schreiben sie seitenlange Reports, deren Einfluss auf die behördliche Arbeit quasi bei null l...
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