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11.05.2026
Gewerkschaft und Aufrüstung

Konsens über Militarisierung

Die IG Metall übernimmt militaristische Logik und schadet damit ihren Mitgliedern

Von Tom Biebl
Dass die Industriegewerkschaft Metall (IGM) ihren Auftritt am 1. Mai in München organisiert hat und dort ihre Vorsitzende Christiane Benner sprechen ließ, ist kein Zufall, sondern ein politisches Signal. München ist einer der zentralen Standorte der deutschen Rüstungs- und Sicherheitsindustrie. Konzerne wie Airbus Defence and Space oder Hensoldt stehen dort beispielhaft für eine Industrie und für Standorte, die sich längst auf die Logik der Militarisierung eingelass...

Artikel-Länge: 4124 Zeichen

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