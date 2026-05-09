Der Mann mit der »Zigarre«

Nein, kein Wort war zurückzunehmen. Es stimmte schon, was ich vor kurzem in der jungen Welt geschrieben hatte, als ich das Buch zur atomaren Verseuchung im Jugoslawien-Krieg, »Uran 238. Das Krebsgeschoss«, rezensierte. Dessen Autor, Professor Srđan Aleksić, ein Rechtsanwalt aus dem südserbischen Niš, hat sich tatsächlich »den nicht hoch genug zu bewertenden Ruf als absoluter Experte« in Sachen Uranmunition erarbeitet. Es stimmte aber auch, was mir ein Leser nach Ver...

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