Zum Inhalt der Seite
09.05.2026
jW-Wochenendgeschichte

Der Mann mit der »Zigarre«

Siegwart-Horst Günther auf den Spuren der Uranmunition im Irak. Ein Porträt

Von Gerd Schumann
Nein, kein Wort war zurückzunehmen. Es stimmte schon, was ich vor kurzem in der jungen Welt geschrieben hatte, als ich das Buch zur atomaren Verseuchung im Jugoslawien-Krieg, »Uran 238. Das Krebsgeschoss«, rezensierte. Dessen Autor, Professor Srđan Aleksić, ein Rechtsanwalt aus dem südserbischen Niš, hat sich tatsächlich »den nicht hoch genug zu bewertenden Ruf als absoluter Experte« in Sachen Uranmunition erarbeitet. Es stimmte aber auch, was mir ein Leser nach Ver...

Artikel-Länge: 15583 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe