Zum Inhalt der Seite
09.05.2026
Klassiker

Der nächste Krieg wäre euch sicher

Am 9. Mai 1945 veröffentlichte die Zeitschrift Freies Deutschland in Mexiko einen ­Aufruf Heinrich Manns an das befreite Berlin

Berliner: Ihr Arbeiter von Berlin, Jugend Berlins und ihr Übriggebliebenen aus unserer Zeit, die ihr nicht alles und auch uns nicht ganz vergessen habt: Wir sprechen zu euch als Zugehörige, wir sind euch nicht entfremdet, trotz langer Abwesenheit. (…) Berlin ist in Europa eine große Fackel der Vernunft gewesen, eine Lichtstadt war es bis in die Jahre der widerwärtigen Verfinsterung ganz Deutschlands. Die letzten, nichtswürdigen Gebieter des Landes sind auf ihrem W...

Artikel-Länge: 5203 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe