Der nächste Krieg wäre euch sicher

Berliner: Ihr Arbeiter von Berlin, Jugend Berlins und ihr Übriggebliebenen aus unserer Zeit, die ihr nicht alles und auch uns nicht ganz vergessen habt: Wir sprechen zu euch als Zugehörige, wir sind euch nicht entfremdet, trotz langer Abwesenheit. (…) Berlin ist in Europa eine große Fackel der Vernunft gewesen, eine Lichtstadt war es bis in die Jahre der widerwärtigen Verfinsterung ganz Deutschlands. Die letzten, nichtswürdigen Gebieter des Landes sind auf ihrem W...

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