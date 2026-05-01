Schaulaufen und Reparation Für die Meisterinnen aus München ist die Liga längst nur noch ein Schaulaufen. Ähnlich für die Schalker, die am Abend bei ihren Freunden vom Nürnberger Glubb den in der Vorwoche klargemachten Aufstieg zelebrieren (Nitro, 20.15 Uhr). Um Reparation geht es derweil ab 16 Uhr im MDR, wenn Zwickau nach Chemnitz kommt und das Heimteam nach einer durchwachsenen Regionalligasaison und einem verlorenen Sachsenpokalhalbfinale gegen Aue die Fangemüte...

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