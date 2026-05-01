09.05.2026
Rote Armee Fraktion
Kritik und Waffen
Vom Journalismus zur Stadtguerilla. Vor fünfzig Jahren wurde die RAF-Militante Ulrike Meinhof tot in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim aufgefunden
Von Gerhard Hanloser
Am 9. Mai 1976 endet im Hochsicherheitstrakt von Stuttgart-Stammheim das Leben von Ulrike Meinhof. Es ist ein Tod, der lange nachhallt, nicht nur wegen der bis heute ungeklärten Umstände. Der Konkret-Herausgeber Hermann L. Gremliza formulierte in seiner Kolumne »Meinhof 2006« zum dreißigjährigen Jubiläum treffend: »Wer in einem Hochsicherheitstrakt eingesperrt ist, lebt und stirbt in den Armen des Staates. Einen Freitod, wie der Selbstmord von seinen Philosophen gen...
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