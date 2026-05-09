09.05.2026
Literatur
Verbrannte Ebene
»Literarisch Bournout«: Die siebte Nummer des Honich-Magazins
Von Ken Merten
Was von Literaturdeutschland nicht abgebrannt ist, ist ausgebrannt. Was noch schreibt, hat einen Prozessor – Rechner haben Zeit, die müssen keine Miete zahlen. Wer sich noch den notwendigen Luxus erlauben kann, Literatur anzufertigen, der hat sich verbarrikadiert, meist als Endgerät, wird nicht vom schreienden Kind geweckt, vom Chef mit Privatnachrichten belästigt, und im Hinterstübchen von der Sorge abgelenkt, dass der Roman nicht fertig wird, ehe der dritte weltwe...
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