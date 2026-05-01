Als »Musik zum Autowaschen« hat ein Kritikerkollege das Genre Bluesrock einmal apostrophiert, und das war nicht etwa abwertend gemeint. Die Vorstellung, dass er gerade seinen alten Amischlitten schrubbte und sämtliche Chromteile hingebungsvoll auf Hochglanz polierte, während im Wagenfond die Acht-Track-Kassette mit dem neuen Robben-Ford-Album lief, ergab ein durchaus stimmiges Bild. Ford ist im übrigen ausgesprochen gut gealtert und übt wie Walter Trout, Warren Hayn...

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